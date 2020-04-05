新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，有許多國家的民眾意識到防疫的重要性，出門時紛紛戴起了口罩。最近，一張外國墨鏡男戴口罩的照片在網路上瘋傳，網友們一開始都以為這名男子戴的是少見的膚色口罩，然而仔細一看後大家全都笑翻了！

It took me 10 seconds to figure out his face 😅🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/41ZJYDXmtq — Sir H͓͓͓̽̽̽E͓͓̽̽N͓̽RY™ (@SirHenryKau) July 9, 2019

從照片中可以看到，這名身穿藍色襯衫的男子站在一間咖啡店中，似乎正在等待餐點，而他戴著一副墨鏡直視前方，嘴巴的地方也戴上了稀有的膚色口罩，整個畫面看起來並沒有太大的問題，但其實仔細一看就會發現，這名男子其實正低著頭滑手機，而原本大家以為是臉部的地方，竟然只是他的頭皮！

這張照片很快就在網路中瘋傳，大多數的人在第一時間都沒有看出真實的情形，等到重新查看時才終於驚覺不對勁，紛紛崩潰大笑，「我真的困惑了好幾秒」、「放大看以後才發現…」；而這張照片也被分享到台灣的臉書社團「爆笑公社」中，同樣引起萬人爆笑，「我也看超久，想說人家就戴著口罩哪裡有問題」、「原諒我第一眼看錯了」、「正想說肉色的（口罩）是要去哪買」。