動物如果想要拒絕求歡，會用什麼方法？有一種蜻蜓名稱叫做「竣蜓」，當母竣蜓拒絕公竣蜓求歡時，竟然會裝死，一名來自瑞士蘇黎士大學的博士拉西姆(Rassim Khelifa)，表示研究竣蜓10多年來，第一次看到母竣蜓這種行為，拉西姆認為這與公竣蜓太「花心」有關。

Female dragonflies fake sudden death to avoid unwanted male suitors. (Photo: André Karwath.) pic.twitter.com/pyjkVmhCfB — Quite Interesting Facts (@qikipedia) April 30, 2017

某天拉西姆前往阿爾卑斯山採集蜻蜓卵，意外發現到一隻母竣蜓被公竣蜓追逐時掉落在地上、一動也不動，等到公竣蜓飛走、四周沒有異樣，這隻「裝死」的母竣蜓才緩緩飛走，這一幕讓拉西姆非常驚訝，因此他決定做實驗來觀察是否所有母竣蜓都會這樣做。

實驗也發現並非所有裝死行為都會成功，拉西姆取樣31隻母蜻蜓中，有27隻會從空中墜落來躲避公蜻蜓，但只有21隻成功、6隻裝死失敗，其實母蜻蜓墜落來逃避求歡的行為相當危險，除非遇到公蜻蜓猛烈追求，才會選擇用這個方法。

由於竣蜓比起其他品種，面臨更大的生存風險，因為公竣蜓在母竣蜓產卵後，並不會留在原地保護卵，反而是飛往其他地方找其他母竣蜓交配，因此母竣蜓才會用如此極端的方法來拒絕求歡。