蛇可以吞食比自己身體還要大上好多倍的生物，有些品種還具有毒性，讓獵物在被攻擊後便失去反擊的能力，而被獵食的動物也會發展出許多「保命技能」，像是極快的跑步速度與反應能力，只不過卻很少看見牠們反過來將蛇類置之於死地的驚人畫面。

在影片中一條小眼鏡蛇和一隻老鼠被關在了同一個鐵籠子中，剛開始眼鏡蛇試圖快速地攻擊老鼠，沒想到對方反應卻比牠更為靈敏，立刻彈跳開來、避開危險，眼鏡蛇似乎也被老鼠的速度嚇得有些眼花撩亂，之後牠又多次向老鼠進攻但卻都被躲過，不久後老鼠見眼鏡蛇好像沒有什麼威脅性，居然開始咬牠的尾巴挑釁，膽子也隨之越來越大，最後一蛇一鼠乾脆面對面決鬥，沒想到眼鏡蛇卻在這場激鬥中敗下陣來，被老鼠壓制在地不斷啃咬。

這段影片曝光後，許多網友都相當震驚，紛紛留言：「向勇敢的老鼠致敬」、「這老鼠是《復仇者聯盟》的一員吧？」、「牠絕對是一隻忍者鼠」、「這條蛇還沒長毒牙吧？不然肯定會贏啊」、「因為蛇被關在籠子裡根本沒有辦法按照原本的方式攻擊吧」。