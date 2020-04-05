維力炸醬麵是不少人心中的經典，不僅乾麵醬料獨特，還附有湯包，可說是味覺雙享受，許多游子都會特地帶幾包至國外。日前有一名網友至超商消費，發現維力炸醬麵的醬包有賣罐裝，讓他非常吃驚，原本想買回家做菜，但又因不知搭什麼而作罷，好奇詢問「維力炸醬的醬料能配什麼一起吃？」，意外引發討論。

一名網友在ptt表示，清明連假至超市購物，期間發現維力炸醬麵醬包有單賣罐裝，原本想買一罐回家料理，但結帳時卻想到「這東西除了搞泡麵還能搞什麼」，最終將它放回架上，但維力炸醬該如何搭配，也勾起他的好奇心，提議可搭「水煮雞胸肉、白飯、長棍麵包、肉包或雞肉飯」，詢問是否還有其他吃法。

不少人回應「先換不同的乾麵來拌，口感就有差了，推薦關廟刀削麵」、「我都沾水餃吃，買關廟麵也可以拌來吃，我也會買五木拉麵的麵塊包裝，也是弄成乾麵拌來吃」、「炒飯加一點很讚，比很多XO醬炒飯好吃」、「我遇過燒臘店尬海帶當配菜，還不錯吃」、「炒肉絲豆乾」、「搭豆腐＋麻油＋大蒜辣椒拌飯，超讚」。