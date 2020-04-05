夜市是台灣著名的景點之一，各縣市都有屬於自己特色的知名夜市，除了美食之外還有各種好逛好玩的小店，吸引不少觀光客前往朝聖。但有網友就好奇想知道，在台灣那麼多個夜市之中，究竟哪一個正妹最多呢？文章引起熱烈的討論，還有老司機透露其中一間夜市的妹子尺度超火辣。

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣哪一個夜市正妹最多呢?」發文，表示他經常到士林夜市買球鞋，每次都注意到裡面的正妹比例很高，讓他不禁直呼「正妹最多的夜市毫無疑問是士林夜市，畢竟台灣有6成以上正妹是住在台北，不像中南部夜市女的臉上的粉是比厚的！」

文章曝光之後引起熱議，不少網友都紛紛留言表示自己的意見「逢甲」、「嫩，東區跟西門」、「師大」、「一中吧！青春肉體比較多」、「現在大家都戴著口罩，到哪的女生都是正妹阿」、「羅東吧!!!!!!」、「中山捷運站上頭妹超多」其中還有老司機跳出來表示行家都知道墾丁大街的妹才最讚，不但正穿的也夠火辣「墾丁大街，妹又正又辣。」、「墾丁大街都穿比基尼」。