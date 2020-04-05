攀登魔鬼塔精彩瞬間(影片源自Youtube)

位於美國懷俄明州，一片平坦土地上出現高聳的「多邊型柱體」，這就是世界知名的景點「魔鬼塔(Devils Tower)」，現今是國家紀念區，關於魔鬼塔的形成至今仍是個謎，當地最普遍的傳說，印第安人認為魔鬼塔是熊的住所，上面的痕跡則是熊爪子劃過造成的。

魔鬼塔是一座火成岩或火山頸，高度約386公尺，海拔高度則是1558公尺，這地方原本屬印地安人的聖地，1906年羅斯福總統通過古蹟保存法案，將此地設為美國第一座國家紀念區，至於印地安人的傳說，曾有兩名女孩在這裡玩耍，成為熊想捕捉的獵物，她們爬到岩石上，向神靈祈禱，神靈為了救小女孩，於是將岩石抬高，於是形成這個模樣。

魔鬼塔的存在充滿神秘，1977年大導演史蒂芬史匹柏的電影《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)中，魔鬼塔是外太空不明飛行物降臨地球的地方，許多人開始認為這裡是外星人基地，甚至有人宣稱目擊過UFO，除了這些離奇傳聞，魔鬼塔是世界最難攀爬的一座山之一，1939年至2018年，共有5萬多人申請攀登，成功完成的人卻不到100人。

關於形成原因有許多說法，每種都是以火山活動為根本，其中多數學者接受的是，魔鬼塔岩石屬玄武岩，5千萬年前這片區域埋在地底，但頻繁地質活動造成岩漿侵入，又經過數百萬年，地底火成岩冷卻化為結晶體，岩層熱漲冷縮造成多邊型柱體，最後周圍沈積岩長時間被侵蝕，剩下魔鬼塔聳立的特殊景觀。