攀登魔鬼塔精彩瞬間(影片源自Youtube)

位於美國懷俄明州,一片平坦土地上出現高聳的「多邊型柱體」,這就是世界知名的景點「魔鬼塔(Devils Tower)」,現今是國家紀念區,關於魔鬼塔的形成至今仍是個謎,當地最普遍的傳說,印第安人認為魔鬼塔是熊的住所,上面的痕跡則是熊爪子劃過造成的。

魔鬼塔是一座火成岩或火山頸,高度約386公尺,海拔高度則是1558公尺,這地方原本屬印地安人的聖地,1906年羅斯福總統通過古蹟保存法案,將此地設為美國第一座國家紀念區,至於印地安人的傳說,曾有兩名女孩在這裡玩耍,成為熊想捕捉的獵物,她們爬到岩石上,向神靈祈禱,神靈為了救小女孩,於是將岩石抬高,於是形成這個模樣。

魔鬼塔的存在充滿神秘,1977年大導演史蒂芬史匹柏的電影《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)中,魔鬼塔是外太空不明飛行物降臨地球的地方,許多人開始認為這裡是外星人基地,甚至有人宣稱目擊過UFO,除了這些離奇傳聞,魔鬼塔是世界最難攀爬的一座山之一,1939年至2018年,共有5萬多人申請攀登,成功完成的人卻不到100人。

關於形成原因有許多說法,每種都是以火山活動為根本,其中多數學者接受的是,魔鬼塔岩石屬玄武岩,5千萬年前這片區域埋在地底,但頻繁地質活動造成岩漿侵入,又經過數百萬年,地底火成岩冷卻化為結晶體,岩層熱漲冷縮造成多邊型柱體,最後周圍沈積岩長時間被侵蝕,剩下魔鬼塔聳立的特殊景觀。