大自然中有許多令人懼怕且具有危險性的野生動物，若是不小心碰到牠們時最好保持著適當的距離，以免遭遇危險。日前，一名美國導遊在保護區內散步，沒想到卻突然巧遇一隻有3公尺長的巨鱷，讓她頓時間有些嚇到，不過她很快就回過神，立刻緩慢地後退幾步，讓出空間給巨鱷通過。

根據《The Dodo》報導，康妮（Conny Randolph）在佛羅里達州的大柏樹濕地保護區（Big Cypress Gallery）擔任導遊，上月初她在該保護區散步時，突然巧遇了一隻身長約3.3公尺的巨鱷，牠也同樣正踏著緩慢的步伐在園區內散步，康妮見到此景十分驚訝，頓時嚇得愣在了原地，一人一鱷的距離也越來越接近，不過康妮很快就回過神說道：「我要稍微後退一點」，接著便讓出空間給這隻巨鱷通行。

這次的經驗也讓康妮印象非常深刻，她表示自己已經在這個地方生活了數十年，但卻很少有機會可以和鱷魚有這麼近距離的接觸，「我們可以生存在相同的空間還不會彼此傷害，真是太不可思議了！」。而這段影片也被上傳到了大柏樹濕地保護區的粉絲專頁上，之後康妮還又多次在路上遇見散步的這隻巨鱷，畫面十分有趣。