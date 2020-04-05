小狗、小狐狸外型類似，總讓人傻傻分不清楚。英國一名建築工人，日前在工地裡，發現了一隻流浪狗，在附近又未找到狗媽媽，於是好心的抱回家飼養，沒想到越養越奇怪，才驚覺自己養的是小狐狸，趕緊將牠交給英國愛護動物協會（RSPCA）照顧。

根據《鏡報》報導，建築工於斯佩克（Speke）工地工作，期間發現一隻流浪狗，全身毛茸茸的，在附近又未見到狗媽媽，以為牠被棄養，讓他不捨的抱回家養，但朋友看到牠後，卻覺得不對勁，認為牠並不是小狗，而是一隻小狐狸，讓大夥嚇得趕緊聯繫愛護動物協會（RSPCA）。

愛護動物協會主任布朗（Matt Brown）提到，這隻小狐狸不滿1個月大，隨後又送至楠特威奇（Nantwich）動物中心照料，之後再視狀況進行野放，「大白天若看到小狐狸獨自求生，其實並不少見，牠的父母通常都在附近」，因此他們若遇到類似狀況，都會在安全距離內先觀察一陣子，因為牠的母親通常都會回來接牠，除非牠已受傷或在馬路上，隨時都恐喪命。