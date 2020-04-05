許多懶人發明雖然無厘頭卻又充滿創意，專門設計廢到笑的創意品牌《Unnecessary Inventions》，這次推出的新產品，根本是泡麵族的福音，「自動旋轉泡麵筷」可以快速轉好一口份量的麵，達成每一口都是大口吃麵的願望，「超廢設計」意外掀起熱議。

日常生活中可能會遇到這些情況，一邊忙工作、一邊吃泡麵，或是一邊追劇、也不忘吃泡麵填飽肚子，忙碌時刻卻要移動目光夾麵條，不免讓人覺得有點麻煩，《Unnecessary Inventions》聽到許多人的心聲，這款旋轉泡麵筷，兩根筷子會自動旋轉，插入碗中就能捲好一大口份量，毫不費力直接送進嘴巴裡，不僅享受滿足口感，又不需要「捲麵捲的亂七八糟」。

《Unnecessary Inventions》曾推出許多針對生活需求，而設計的超狂產品，像是追劇必備的「零食餅乾手環」、適合愛哭鬼的「衛生紙耳環」、奇怪美感的「單片披薩側背袋」還有「雞塊項鍊」，每次都成為網友熱議的話題。