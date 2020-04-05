很多人在剛考到駕照、成為新手駕駛之後都不太敢真的開車上路，因為真實車道上的狀況跟在駕訓班時並不相同，甚至還可能出現很多突發狀況。日前，有剛考到駕照的網友就好奇詢問，究竟新手在正式上路多久之後才比較適合開國道呢？

這名網友在PTT上發文，表示自己還只是一個新手駕駛，之前看過高速公路上面的車，車速都非常快，讓他覺得有些害怕，不太敢親自在高速公路上駕駛，這也讓他非常好奇，通常新手駕駛要先在一般道路上開多久再上國道會比較好呢？

此文一出，引出許多有駕駛經驗的「老司機」出面解答，不過他們幾乎都一致認為拿到駕照後就可以上國道，「國道比平面好開」、「新手怕的不是車速吧～國道反而好開」、「第一天上路就開上國道了」、「直接上阿，沒紅綠燈開最外線，比平面道路還容易」、「你市區要注意的東西才多，國道很單純」、「拿到駕照後第一次開車老公就叫我上國道，國道反而比市區好開，沒公車沒機車沒路人，市區才更是需要慢慢練習」。