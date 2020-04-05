在 Instagram 查看這則貼文 @lydebug 分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 7 日 上午 8:46 張貼

貓頭鷹經常在童話故事或是動畫中以聰名學者的形象出現，在家喻戶曉的小說哈利波特裡面，貓頭鷹更是擔任使命必達的傳信者，但現實生活中的貓頭鷹真的有這麼聰明嗎？日前就有一名網友在IG上分享一段可愛的影片，一隻小貓頭鷹回巢穴的時候竟然多了「1大根」，讓同伴瞬間看傻眼！呆萌的模樣笑翻一票網友。

一名經常分享貓頭鷹和各種鳥類日常的網友在IG貼出一段影片，可以看到有2隻小貓頭鷹原本平靜的站在草地上休息，這時突然出現第3隻貓頭鷹，仔細一看發現他翅膀下夾了一根長長的樹枝，再加上原PO配上出征的音樂，讓該隻貓頭鷹就好像是拿著指揮棒一樣，雄赳赳氣昂昂的站在前方帶隊，而牠的同伴則是從頭傻眼到尾，瞪大了眼睛直直盯著樹枝看，好像在說：「現在是什麼狀況」。

影片曝光之後引起熱議，不少網友看了紛紛留言表示「來！跟著小旗子這邊走」、「哈哈哈哈傻眼貓頭鷹」、「你你你...背上那是什麼東東！？」、「哥所以WIFI好了嗎？」、「其他兩隻：我們該告訴他嗎」「這是最新潮流?」「好可愛哈哈哈哈哈哈」、「這什麼亂七八糟的配樂啦」、「同伴覺得驚嚇到模糊」、「另外兩隻一定覺得WTF」。

據了解，這三隻可愛的貓頭鷹名叫穴小鴞（Athene cunicularia），是世界上唯一在地下築巢的「穴居」貓頭鷹，身長約25公，體重約170公克，主要分布在北美洲及南美洲地區。有別於其他貓頭鷹多在夜間活動，穴小鴞於日間依舊能照常活動，狩獵時間從黃昏就開始。但由於他們居住的巢穴大多是利用別的動物廢棄的洞穴，隨著地鬆鼠、黃腹土撥鼠等穴居哺乳動物數量減少，找不到地方住的穴小鴞也跟著大幅下降。