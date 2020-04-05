《木曜4超玩》以體驗一日行業聞名，主持人為邰智源及林柏昇，之後溫妮、泱泱也加入行列，吸引許多民眾關注，youtube頻道更擁有160萬人訂閱。近日泱泱在IG分享軍服照，超萌表情搭上敬禮手勢，讓不少人直呼好可愛，吸引6.2萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 泱泱LYNN（@lynnwu0219）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 上午 1:39 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 泱泱LYNN（@lynnwu0219）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 6:47 張貼

《木曜4超玩》近日體驗一日傘兵，主持人泱泱也換上軍裝，與邰智源及林柏昇合影，寫下「愛的迫降來了～～，之前說想參與傘兵，沒想到真的成真惹(了)，軍服有種神奇的魔力，穿上去就會覺得很帥」，她紮起馬尾並做敬禮手勢，既帥氣又可愛的形象，讓不少粉絲戀愛。

在 Instagram 查看這則貼文 泱泱LYNN（@lynnwu0219）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 26 日 上午 1:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 泱泱LYNN（@lynnwu0219）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 上午 6:20 張貼

許多網友表示「太美了！泱泱」、「泱泱穿特種部隊衣服好有魅力啊！感覺很不一樣耶！」、「為什麼我退伍了」、「特戰泱很帥，要變軍中情人了」、「好希望被泱泱迫降」、「泱泱這件迷彩服，最後肯定被教官收回珍藏了」、「真正的女兵日記，第三張敬禮動作也太適合，好帥」、「為了泱泱我簽」。