走路養生達人林正曾患冠狀動脈心臟病，心臟血管狹窄的程度高達80％，甚至被醫生宣布「沒救了！」但他靠著天天走路，花了一年時間就讓動脈硬化的狀況大幅改善！與內科主任醫師林青一起寫出《走是養生之王：中醫思考、西醫佐證，養生達人走出抗癌體質、遠離三高的重生奇蹟》，結合患病、治病的經驗，與醫學研究證明佐證，將走路的養生功效及原理，以淺顯易懂的方式重新解析，讓你輕鬆走出長命百歲！

【精彩書摘】

跑曾被世人奉為「運動之王」，但人們在實踐過程中，逐漸認識到慢跑的一些缺點，以下一一來和大家說明。

缺點1.損傷膝踝關節：慢跑中腳落地的瞬間，身體重量形成向下較大的衝擊力，易造成膝踝關節損傷，尤其是在硬路面上跑步的人和體重較重的人更易受傷。

缺點2.血液循環效果不佳：慢跑時下肢血液循環加快，但由於受重力影響，致使血液回流心臟的難度明顯比走路大得多，因此，慢跑促進全身血液循環的效果不如走路運動。

缺點3.形成血栓機率較高：慢跑時的顛簸，可能會造成動脈粥樣硬化斑塊脫落，進而形成栓塞或栓子堵塞心腦血管，導致心肌梗塞或腦中風。

缺點4.速度較難掌控：慢跑速度比較難把握，跑快了容易造成疲勞，跑慢了養生效果不佳，跑得忽快忽慢不利於心率穩定，因此慢跑就很難獲得最佳的養生效果。

而走路運動大可不必擔心慢跑的這些問題。因此，許多專家疾呼，運動之王的寶座當屬走路。世界衛生組織也明確認定，走路才是最好的運動。而健走與其他所有的走路運動方式相比，則更具王者風範，主要表現為以下四個特點。

特點1.幾乎人人適用：健走屬於有氧耐力運動，能夠持續較長時間，並且不會對身體產生什麼副作用，幾乎適宜於所有的人，並且對場地環境的要求不是太高。

特點2.有效激發人體健康因子：它屬於中等強度的運動，是高效的人體健康因子挖掘機，能夠最大限度地啟動人體內各種健康因子，並充分發揮它們的防病治病、養生保健功能。

特點3.穩定保養心肌和心腦血管：它屬於穩定、固定、持續的一種較溫和的運動，能夠較長時間地穩定地保持較高的心率水準，既能為人體吸入盡可能多的氧氣，又能有效地維護和保養心肌和心腦血管。

特點4.有效強化血液循環：它屬於一種最簡單的運動，能夠有效地強化全身血液循環功能，大幅提升身體攜帶氧氣的能力，並能調動和鍛鍊全身大部分肢體的肌肉及骨骼。

以上這些特點，既是其他的走路運動方式所不能完全具備的，也是所有的其他運動方式所不能完全具備的，這些特點充分顯露出了健走的王者風範和霸氣。也正因如此，獨樹一幟的健走運動才能在運動大花園的百花爭豔中脫穎而出，成為養生運動王中之王。

(本文摘自《走是養生之王：中醫思考、西醫佐證，養生達人走出抗癌體質、遠離三高的重生奇蹟》/野人出版 提供)