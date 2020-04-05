台灣身為水果王國，盛產許多美味的水果，富含豐富的營養素再加上又香又甜，是不少人每天必攝取的食物之一。一名網友因為平常沒有吃水果的習慣，擔心會對健康有影響，便好奇在PTT上發問。文章曝光之後引起討論，有網友就揭秘沒吃水果的下場！

一名網友在PTT的WomanTalk板以標題「不吃水果會怎樣嗎」發文，表示自己平常沒有吃水果的習慣，日前仔細想了想，發現連上次吃水果是什麼時候也不記得，感覺有可能長達1年都沒有吃，讓他忍不住擔心直呼「一直沒吃水果，不知道會對健康有什麼影響？」。

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言回應「大便會很臭」、「會便秘吧」、「不會怎樣」、「我一天不吃手指頭就會脫皮」、「氣色會比較差？」、「比較容易感冒」、「會想吃」、「會省下買水果的錢」其中有許多網友認為只要攝取足夠的青菜，應該不會有影響「有吃青菜就還好啊」、「完全不會怎麼樣，水果是零食纖維可以靠蔬菜補足」、「台灣水果都太甜，重點是蔬菜有沒吃足夠」、「吃青菜就好，水果只是有些人飯後點心，其實有些糖分很高，只是折衷算是比較健康的食物」、「不會怎樣，會減少很多糖份攝取，但青菜量要夠。」、「長大聽營養師說，水果沒吃沒差」。