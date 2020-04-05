PTT表特板是網友們分享正妹的好所在，除了可以知道各種類形的正妹資訊，還能靠鄉民們的力量，神出隱藏在民間的美女。近日有人就貼出一名女大生數張照片，清純甜美的外型馬上受到矚目，不少網友看了紛紛直呼：「難道這就是初戀的感覺！」
一名網友在PTT表特板以標題「可愛大四生」發文，並貼出一名正妹一系列的美照，可以看到她留著一頭短髮，長相清純可愛，穿泳裝的時候又展現出穠纖合度的完美身材，尤其她對著鏡頭露出的甜甜微笑，更是把人電的七葷八素！瞬間讓網友有一種戀愛的感覺。
文章曝光之後掀起暴動，不少網友紛紛留言表示「推真的可愛」、「可愛青春」「小陳語謙」、「嗷嗷熬我可以！」、「有可愛到」、「我婆之一」、「很可愛鄰家」、「好正…想收編當成女朋友」、「勾追耶」、「婆爆優質」、「耐看」、「這真的超可愛的，追很久了，姐姐也很正」、「戀愛了」、「看過本人真的超漂亮」。
文章來源：PTT 表特板/d86249
文章來源：IG/yuwen0907
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