成吉思汗開創第一個橫跨太平洋至地中海的全球性帝國，他的後世繼承其理念，透過貿易自由、減免稅賦、宗教共存、法治政府，改寫全球秩序，影響了近代世界的形成。人類學家魏澤福（Jack Weatherford）將成吉思汗歷史，分為3部《成吉思汗》、《成吉思汗的女兒們》及《征服者與眾神》撰寫，挖掘中國朝廷的外交報告、寫給梵蒂岡的信件、穆斯林史、亞美尼亞王室編年史、馬可‧波羅等商人的回憶錄，及道教與儒家寺廟的碑文，拼湊出蒙古皇后們的故事。

【精彩書摘】

綜觀歷史，乾草原部落頻頻受到來自中國和突厥的人口、軍事壓力，但數千年來，往西的道路始終如放氣閥般暢通無阻。斯拉夫人從未能關上閥門，未能擋住逼向歐洲的亞洲部落。然而，十五世紀時，伊凡三世（Ivan III）首度成功關上那道閥門，甚至反向施壓，把部分蒙古人趕回去，趕往他們的故土。一四七○年滿都海冊立達延汗時，蒙古實質上已被封死。北邊是西伯利亞北極圈，他們無法朝那方向移動，而中國的明帝國、中亞諸穆斯林王國、西邊的斯拉夫俄羅斯人，則緊緊封住蒙古高原每一面的出路。

滿都海的第一勝未費一兵一卒即拿下，那可能也是最具戰略價值的一勝：她成功避免某求婚未遂者成為她的敵人，合撒兒的後代暨她前夫滿都魯的麾下大將烏訥博羅特仍效忠於她。她拒絕他的求婚，但他肯定她堅持的合法性：全體蒙古人應團結於這男孩可汗身後。

烏訥博羅特繼續效忠滿都海，進而效忠成吉思汗那位後代，一旦那體弱多病的男孩有什麼不測，就輪到他來繼承大汗之位並娶滿都海為妻。達延汗幼時受虐，前來滿都海營帳時又因跌落溪中而受傷，考慮到他身體狀況不佳，英年早逝想必是大有可能。

滿都海已申明這男孩登上大汗之位合乎法統，但基於同樣的道理和對成吉思汗法令的恪守，一旦這男孩亡故，她非得接受烏訥博羅特繼位不可。只要這男孩不在世，那些當初支持他的論點，都將轉而支持烏訥博羅特。藉由繼續效忠滿都海和這男孩，烏訥博羅特為未來的合法繼位鋪下了坦途。

同樣的，萬一滿都海死於戰場或失去輔政能力，烏訥博羅特將接任攝政，輔佐這男孩處理國政。藉由繼續效忠滿都海和達延汗，烏訥博羅特將在權力核心站穩腳步，倘若皇后或大汗有什麼不測，他就可以接掌大權。他不需要糾集兵馬襲擊大汗營帳；屆時，他和他的戰士們已就定位。

滿都海的權力基礎在中蒙古乾草原，那裡水源充足，有利牲畜生存，且易於橫越。烏訥博羅特的效忠，讓她可以不用擔心緊鄰的東部地區，因為那是他的控制區。北方的西伯利亞部落，對乾草原人民的威脅向來不大。西方諸部落最不支持她，但最令她憂懼的敵人在南方，在戈壁的另一頭，即東南方的明朝和西南方的軍閥。

滿都海決定在搬師南下之前，先鞏固她的西翼，掃平國內敵人。鞏固統治、掌控整個蒙古高原後，她或許可考慮離開蒙古征服南方的敵人，但絕不可能在後方可能出現反抗或暴亂的情況下出征。

準備打第一場大戰時，滿都海派了一隊載有裝備和食物等必需品的牛車先行出發，並派了步兵護送。她和主力部隊稍後才會出發，而且會超越那批步兵和輜重車隊。軍隊的組織清楚展現滿都海對出征的用心，在預先籌謀和實際執行方面，過去兩百年的乾草原諸戰，都無法與滿都海這次出征比擬。她揮別乾草原領袖慣用的組織方式，改用輜重車隊和步兵、騎兵；她的軍隊不同於一般游牧民族的軍隊，而比較像是定居國家的軍隊。

三天後，這位年輕皇后已整裝待發。史書一致記載她刻意固定頭髮，以便佩戴箭囊。當時已婚貴族婦女的髮式，不適於上戰場廝殺和其他需要用到手的活動。因此，她卸下平時的頭飾，改戴作戰用的頭盔。

拿下名叫罟罟冠（孛黑塔）的皇后頭飾，幾乎等同拿掉區隔男女的唯一服飾。罟罟冠是歷史上最華麗賣弄的頭飾之一，但自蒙古帝國創立起，它一直受到蒙古貴族婦女的珍愛。用柳枝結成的頭冠，表面覆蓋綠毛氈，呈狹長柱狀聳立三到四呎高，頭冠由圓底往上逐漸轉為方形。冠頂綴有多種裝飾性物件，例如孔雀羽毛或綠頭鴨羽毛，這些飾物固定在冠上，既能保持直立，又能在女人頭頂處飄動。地位愈高，罟罟冠愈精緻華麗；滿都海身為蒙古皇后，其罟罟冠應該是極盡精緻之能事。

她必須將頭髮紮成一個髮結，藏在兜帽裡，好讓罟罟冠保持平衡。許多外地人覺得罟罟冠很奇怪，但蒙古帝國極欣賞這種頭冠所展現的威儀，因此中世紀時遠至歐洲的婦女都起而效尤，戴起仿罟罟冠的安南冠（hennin）。安南冠是錐狀的大型頭飾，戴在頭上時，頭冠本身往腦後傾斜，與直直聳立在頭頂的蒙古罟罟冠不同。歐洲貴族婦女不易取得孔雀羽毛，因此普遍用類似薄紗的飾帶取代之，飾帶同樣繫於冠頂，隨風飄動。

誠如許多尚武文化所示，弓箭除了是重要的作戰武器，還是重要的政治、軍事象徵。對蒙古人來說，氈帳裡掛著弓箭象徵和平，將弓箭取下則表示即將開戰。就連達延汗這樣年幼的孩童都能輕易取下箭和箭囊，將它們佩戴在身上，象徵性的率領軍隊。史書強調此一象徵性動作是由滿都海執行，從而說明統兵出征者是她。《黃金史綱》描述道，「賢者滿都海皇后，一如過去的大汗，領兵出征。」

然而，她沒有讓那男孩留在後方。他是大汗，無論身體狀況能不能隨軍出征，他都得跟著去。據《黃金史綱》所述，她把年幼的可汗放進「箱子，開拔」。其他史料描寫那容器為綁在馬上的皮箱、木簍或木箱。

蒙古人拔營遷徙時，父母常將年幼的孩童放進頂部鏤空的特製箱子裡，然後把箱子綁在駱駝雙峰的一側。如此安置小孩，既安穩又便於運送，而且一點也不礙事。遷徙時，經常可看到他們在駱駝上一路顛簸，把頭探出箱子。

但七歲的達延汗應該已有一定程度的騎馬本事。小孩三、四歲時開始騎馬；五歲時，許多小孩，包括男孩和女孩，已能參加全程超過二十四公里的累人馬賽。特別是這男孩已登上蒙古世界的最高位，不自己騎馬似乎很奇怪。此外，史書提到他乘坐的箱子綁在馬上，而非駱駝上；馬一般不當馱獸使用，選擇用馬表示情況很不尋常。

年幼的可汗可能尚未擺脫早年留下的病痛，或許他沒辦法騎馬。他曾意外墜馬幾次，因此滿都海似乎不願讓他隨軍出征時有機會再次受傷。她代表他統兵出征，因此他的在場與否，攸關這次出征的正當性和成敗。幾代以來，大汗鮮少冒險御駕親征，但滿都海想讓眾人了解，他或許是個不良於行的小男孩，但始終是蒙古人的可汗，而且將與她一起上戰場。她的領導和他的勇敢，激勵了其他人追隨她的腳步。

滿都海的遠征引發數次中等規模的交戰，但真正的大規模對戰不多。在西蒙古，她沒有遇到太頑強的抵抗。她與真可汗、成吉思汗的後裔同行，即便是太師最死忠的支持者，都知道大汗的位階高於太師，而他們的終極效忠對象絕對非大汗莫屬。有些斡亦剌人從一開始就站在滿都海這邊，其他斡亦剌人最後也倒向她。

有次刀光劍影之際，滿都海的頭盔滑落。那是她第一次的軍事行動，可能還不習慣作戰。頭盔通常是為男人打造的，她的頭盔可能相對過大，所以才會鬆動。這個尺寸不合的頭盔，掛在她脖子上不久後就掉了下來。

在戰士眼中，除了失去馬匹，沒有比失去頭盔更危險的事了，對一個指揮官來說更是如此。沒了頭盔，她的頭顱頓失保護，立即成為斡亦剌人的目標，他們試圖以箭射她或用劍砍她。不過，倘若她或她的部屬下馬撿拾頭盔，情況只會更危險，下馬者可能遭敵人或自己部隊的亂蹄踩死。

有位斡亦剌戰士最先注意到她掉了頭盔，於是大喊「皇后沒戴頭盔」。經過他這麼一喊，似乎肯定會引來敵人的群起攻擊，像狼群撲向受傷的鹿一般；但那位斡亦剌戰士並未趁人之危，反倒叫人「遞上另一頂」。眼看似乎沒人有多餘的頭盔可給她，他於是在電光石火中脫下自己的頭盔遞給她。史書沒有記載這位很可能救了滿都海一命的斡亦剌戰士的姓名，只記下了他的民族出身。也許有一隊斡亦剌戰士與她並肩作戰，又或者那人是具有俠義精神的敵營戰士。不管他是否已加入滿都海陣營，還是在這場戰事中與她為敵，這件事說明了她在斡亦剌部備受尊敬的程度。

滿都海巧妙利用頭盔掉落的意外，把危機化為轉機。蒙古人視天為地的帽子，因此認為一個人的盔甲或帽子，與他的靈魂和上天的保護有密切關係。蒙古人有時會刻意丟掉帽子，就是想要藉此改變命運，爭取新命運。滿都海知道她的手下看到指揮官掉了頭盔，可能會嚇得逃離戰場，因此她加倍勇猛地往前衝，讓他們知道更換頭飾代表她將勝券在握。根據《黃金史綱》的描述，敵人像漫天灰塵般地湧向她，但她亦撲向他們，「把他們全撂倒，殺光。」她抓獲的俘虜不計其數，並且剷除了不忠於她和達延汗的敵軍領袖。

戰勝者常對戰敗者施加某些流於瑣碎、但具象徵意義的律法，以彰顯其勝利。《斡亦剌黃史》（Shira Tughuji）列出戰勝後滿都海所頒布的幾個這類懲罰性法令。她規定斡亦剌人頭盔的纓不得超過兩指長，而且他們不得稱自己土地上的氈帳為殿宇（ordon）；此外，當大汗出現在面前時，他們必須跪坐以示尊敬。

這部史書還提到一道法令：斡亦剌人從此吃肉不得用刀，得用嘴撕咬之。這法令大概是憑空虛構而成的，但滿都海有可能確實沒收他們的刀以策安全，從而使他們吃肉時無刀可用，直到後來重新獲准擁有刀器，一切才恢復原狀。

滿都海結束了蒙古人的分裂局面，控制了具有戰略價值的札布汗地區。這是她將西蒙古納入掌控的先決條件。如果沒有拿下札布汗地區，她很可能會遭遇造反部落、外族軍閥的威脅，乃至有錢商人對其部眾的誘拐。先是有烏訥博羅特獻上東蒙古的控制權，而現在她又控制了西蒙古。

除了拿下戰略要地，西征斡亦剌的行動也大大有利於政治宣傳，證明滿都海確實得到第一皇后靈廟與長生天的支持。滿都海讓外界知道，她已徹底掌控她的國家。可汗或許是坐在箱子裡的小男孩，但她的實力和決心激發了信心。這一百多年來，蒙古首次出現一個統一且強大的中央政府。從近一百年前的一三九九年起，即額勒伯克汗與兔子那招來厄運的相遇之後，滿都海是第一個成功將東、西蒙古統一於孛兒只斤氏之下的人。

(本文摘自《成吉思汗的女兒們》/時報出版提供）