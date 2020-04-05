城市又有好玩新鮮事，躲藏在士林區悠閒住宅生活裡的前港公園有了新玩法，經由再造後的公園遊樂區正式啟用。正因為前港公園是城市裡少見有數十棵天然大樹的自然派公園，因此以「大樹」當作改造意象，創新翻玩出了被孩子們稱為「星星天空樹」的遊戲區。

前港公園主打自然派，以「大樹」當作改造意象(圖/行遍天下 提供)

高達4.5公尺的溜滑梯區域，以一株宛如大樹結構造型為主，並向外延伸出高有4.5公尺管狀滑梯、3.5公尺螺旋滑梯、U行爬梯、攀岩設施、攀爬吊繩等主要項目，讓小朋友們可以依照自己的膽子大小進行挑戰。

這座天空樹遊戲區在夜晚會變身，天空樹枝葉的部分便會點燈亮起(圖/行遍天下 提供)

更特別的是這座天空樹遊戲區更在夜晚會變身，每當天色變暗之後，天空樹枝葉的部分便會點燈亮起，樹影變成了閃爍著星星、月亮的繽紛大樹，對映著一旁公園裡大樹的微風搖曳，讓玩樂於公園裡真的有種攀爬在大樹之間的錯覺。也為都市叢林繁忙的心情，稍稍帶來了一絲的閒適氣氛呢！

●景點介紹●

天空樹遊戲區

地址：台北市士林區前港街前港公園

時間：夜間點燈為18:00～22:00

(本文摘自《行遍天下》)