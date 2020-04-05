擔心感染新冠肺炎，讓不少民眾連假期間都不敢出門，乖乖待在家裡休息，也因此帶動不少網路賣家的業績。一名網友日前在逛網拍的時候就看一件洋裝很喜歡，但是擔心會穿不下，便私訊賣家確認，沒想到賣家的回答讓她瞬間心碎！

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前在家裡逛網拍的時候看上一件洋裝，從她附上的照片可以看到網拍Model穿起來浪漫唯美，仙氣十足，讓她超心動不已，但擔心買回來尺寸不合，於是就私訊賣家問「請問這款70公斤可穿嗎？」沒想到賣家竟然秒回「不行喔」還接著說「賣場都沒有適合，謝謝你」讓原PO心碎直呼「我只是想問能不能穿，可以不要那麼直接嗎？」

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言直呼「她可能怕你浪費時間一直看不能穿的衣服吧」、「這賣家撿到槍」、「會不會做生意阿哈哈哈哈哈；但我喜歡不拖泥帶水XDD」、「他可能怕你問別件！一次讓你覺醒」但也有人認為「很老實！至少不是騙您買了...才在那邊推拖」、「沒有浪費彼此的時間好賣家」。