日本喜劇天王志村健日前因為感染新冠肺炎不幸辭世，震驚演藝圈和無數粉絲。有網友為了悼念他，特地在推特上PO出志村健生前主持的節目「天才！志村動物園」中和動物成員黑猩猩小龐道別的珍貴影片，瞬間惹哭全網。

日本諧星志村健生前曾主持過日本的長壽寵物節目「天才！志村動物園」，其中一個由黑猩猩小龐和英國鬥牛犬詹姆士一起完成各種任務的單元「狗狗猩猩大冒險」深受觀眾喜愛，小龐和詹姆士呆萌的表現更是獲得超高人氣，成為炙手可熱的動物明星。日前為了紀念志村健，節目組特別播出了紀念特輯，其中一段志村健和小龐道別的畫面讓網友全都淚崩，連現任的主持人相葉雅紀也數度哽咽。

事後有網友將片段轉貼到推特上，可以看到志村健將小龐交給動物園長後轉身離開，小龐卻不捨的追上來討抱抱，還在地上撒嬌耍賴，志村健溫柔的安撫小龐說「還會再見的，Bye Bye」小龐還是依依不捨的追上來，就這樣來回好幾次，讓志村健也忍不住眼眶泛淚。畫面曝光後吸引78萬次的觀看次數，也讓網友紛紛直呼「這個場面讓人無法忍住淚水」。

志村健一路主持「天才！志村動物園」16年，期間小龐因為繁殖期，意外咬傷一名女實習生，在2012年提早退休，之後便定居在阿蘇卡德利動物樂園，還有了女兒布丁，4年前他的好搭擋詹姆士病逝，近日園長志村健也跟著詹姆士的腳步離開，讓過去的節目片段成為大家最美的回憶。