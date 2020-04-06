現在有許多影視作品都會拍攝古代相關的題材，讓有興趣的觀眾們可以用娛樂性的方式來認識歷史，而我們也經常可以看到古代的遊牧民族出場時，幾乎都會戴上用動物毛皮製作的帽子，耳朵兩側還會垂著兩條像是「動物尾巴」的東西，這究竟有什麼用處？真的遊牧民族的帽子都長這樣嗎？

在古代中原地區資源量比較充足，自然生產量也更為發達，有各式紡織品在市面上販售、流通，但相較之下，北方遊牧民族因為主要以狩獵、採集維生，紡織的技術也比較落後，基本上很難自己製作衣帽等物品，因此他們基本上都會穿著以動物皮毛為原料的衣物與帽子，而且因為北方冬天氣候寒冷，有些遊牧民族就會在帽子兩旁留下兩條「動物尾巴」，用以保暖耳朵與臉部。

此外，在影視作品中，基本上遊牧民族的形象都是戴著這種動物毛帽的，但事實上只有契丹族和女真族（漁獵民族）可能是這樣的形象，但像党項族就沒有戴帽子的習慣，蒙古族也有屬於自己風格與特色的帽子。