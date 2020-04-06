刷信用卡可以從卡債風暴到一年多賺30萬？以往大眾對信用卡的印象，像是被年費追著跑、分不清利率問題、過度使用信用卡導致付不出帳單等諸多問題，老一輩的人曾說過「信用卡、現金卡都是毒藥」，擁有477張信用卡的理財專家寶可孟(賴孟群)，打破大眾對信用卡的「壞印象」，教你如何越刷越省錢、越刷越賺錢。

【精選書摘】

2019年12月底，我向聯徵中心申請調閱自己的聯徵紀錄，證實自己從2011至2019年這9年間，一共申請了477張信用卡。這個數字真的很可怕，但是也讓我非常有成就感。這到底是怎麼辦到的？

我拿到人生的第一張信用卡──中信金卡後，開始對這個塑膠貨幣產生興趣，一頭栽進信用卡的世界。我得到第一張卡片後的心情已在前言簡單分享，那份興奮之情，就像是青少年掉入初戀的純純之愛。之後，每次申請信用卡、收到銀行寄來的純白色信封，是我感到最快樂的時刻。我想，我是真的喜歡上這種「有信用卡相隨」的日子。俗話說得好：「有一就有二，無三不成禮。」我越來越期待銀行寄來的信件，不論是帳單或信用卡，都讓我難掩興奮，想跟世人分享。如果你跟我一樣，對於收到信用卡有一種莫名的歡欣，那我們就是同路人──喜愛這款塑膠貨 幣的同道中人。

這麼多卡，年費要繳多少？怎麼管理？

過去我在接受媒體採訪時，新聞記者、節目主持人聽到我持有四百多張信 用卡，第一個反應大都是震驚，接著就問四百多張信用卡的年費，要怎麼處理 ？該不會一張張的繳吧？這是個好問題，但大家其實不必太擔心信用卡年費。 原因在於臺灣的信用卡市場已過於飽和，以前是一家銀行出一張神卡，隔 年才會有另一家銀行取而代之；現在競爭激烈，已經變成各家銀行每個月推一 張神卡。

四百多張信用卡帳單，我這樣管理信用卡多的人，一定會遇到一個棘手的問題──該如何整理帳單？其實一點都不難：

•善用Gmail的分類標籤功能：你可以利用Gmail的分類標籤功能，把同一家銀行寄給你的信，直接歸類於指定標籤之下，這麼做信箱就不會被各種廣告信淹沒。我的做法是每家銀行設立一個標籤，看到標籤旁的數字，就知道有來信。如此一來，信件寄到信箱時就自動分門別類，不必再手動整理。此為備份1。

•在電腦中建立各銀行的收納帳單資料夾：我在收到銀行的信用卡電子帳單時，會馬上下載並開啟，一一確認帳單金額無誤後，再放進電腦中的資料夾，未來遇到信用卡帳款疑問，或想查詢過去的帳單時，可以直接從資料夾中查詢，非常方便。此為備份2。

•在網路硬碟備份：我推薦大家使用Dropbox保存帳單，免費的版本就有 1G至3G左右的容量，足夠讓你放好幾年的PDF檔。我會使用Dropbox的同步功 能，只要在本機有任何更動，Dropbox亦會同步更新。此為備份3。

以上三組備份，就可以做到所謂的「狡兔三窟」，其中一組資料消失、毀損，你仍有機會從其他地方找回來。若不幸遇到電腦中毒、重灌，只要把雲端 資料重新下載到本機即可，不會有找不回來的悲劇。關於實用的省時間繳費技巧，我建議大家設定帳戶自動扣繳信用卡費。一般人可能會擔心盜刷的風險，其實有問題的款項，你在第一時間收到信用卡電子帳單時，只要一一察看就會發現。使用自動扣繳功能是省下去超商、銀行繳 錢的珍貴時間，但「每個月檢查帳單」這件事，還是一定要做。

卡片辦越多，讓我刷卡更理性

每次遇到媒體採訪我，第一個問題總是：為什麼辦那麼多張信用卡？第一個原因是「收集卡片」。我不見得會刷每一張信用卡（基本上核卡有送首刷禮的，我一定會滿足刷卡門檻）。現在全民美感意識抬頭，臺灣近年來卡面設計越來越精美，畢竟卡片從皮夾拿出來用，一方面也代表品味，所以近期銀行推出的卡面，很多都極具巧思與質感，讓人更想收藏。第二個原因是「為了卡片的優惠而申辦」。每次出門前，我會依自己的消費需求，先想好會用到的優惠再帶卡出門，沒有帶與優惠相對應的卡片絕對不刷。堅守此鐵則，就不會讓我「為了花錢而花錢」，冷靜的思考最大化自己利益的消費模式，可避免不理性的衝動購物。

(本文摘自《寶可孟刷卡賺錢祕笈：小資族靠信用卡加薪100％，理財達人賴孟群示範，讓刷出去的錢自己跑回來。》/大是文化出版 提供)