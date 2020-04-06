Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato 🍅 jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines 🇵🇭

🎥 Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy — Sheldon Rey Boco (@SheldonRey) March 28, 2020

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球持續延燒，許多國家紛紛祭出「封城令」，要民眾們待在家中，防止疫情再度擴散的風險，不過這個舉動似乎也對大自然有了不小的影響，許多野生動物紛紛踏上街頭，出現在了平時人群流動多的地方，讓人們看到後都備感震驚。

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Tomato 🍅 #jellyfish, Crambione cf. mastigophora, didn’t get the memo about #Social_Distancing in El Nido, Southern Philippines 🇵🇭



📸 Sue Muller Hacking 01 April 2020 pic.twitter.com/2tSzMrHKZ9 — Sheldon Rey Boco (@SheldonRey) April 2, 2020

綜合外媒報導，澳洲格里菲斯大學（Griffith University）海洋生物學家謝爾登（Sheldon Rey Boco）日前在菲律賓巴拉望島的海灘邊看見了一個神奇的壯觀景象，數千隻的粉色水母紛紛出沒於此，整個畫面看起來就像是一大堆的「番茄」漂浮在水面上，謝爾登也將之拍下並分享到推特中，引起網友們陣陣驚嘆。

據悉，這種水母又稱作「海番茄」，當地的自然環境部門指出，牠們每年大約會在1月至3月時隨著洋流出現，但因為巴拉望島過去是菲律賓相當熱門的旅遊勝地，遊客人數眾多，水母通常都會躲在靠近海底的地方，不過最近因為疫情影響，海灘幾乎空無一人，水母也不再感受到威脅，於是便開始在海中自由自在地游泳。