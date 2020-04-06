社群媒體發達的今天，正妹、女神容易受到關注，爆紅速度雖快，但如果沒有個人特色，很容易就被大眾遺忘，這位來自國立體育大學的清新正妹，不僅運動細胞發達，還是一個不帶濃妝的天然美女，能動能靜的她，很快在網路上引起熱議。

就讀國立體育大學碩士班的念蓉，自帶仙氣、外型亮麗，氣質清新脫俗，除了外表讓人印象深刻外，她的體育專長也相當特別，是專研武術太極，因為小時候身體較差，為了讓自己強壯而加入太極社團，教練發現她具有潛力，開始培養她鑽研這門精深的武術。

根據運動人物誌《動誌》報導，開始練太極後，念蓉表示對自己的身心靈發生極大變化，原本不喜歡與人接觸的她，成為有自信且面對人群怡然自得。2016 世界太極拳錦標賽獲得銅牌，讓她增加不少信心，運動表現優異、加上甜美外表，不少網友大讚她就是國體大校花！

「散發著青春活力，氣色也很健康健康又優質」、「甜美的妹子，加上長期在運動，散發出來的氣息非常強大」、「健康又優質的清純美少女，看了讓人青春洋溢」、「有鄰家女孩的感覺，至少沒有濃妝」。