新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發至今，影響許多人類活動，沒事不要出國趴趴走、國內旅遊最好也不要，待在家才是保護自己也保護別人，人類活動降低，最大受益者之一就是「大自然」，因為地球終於可以好好呼吸、稍稍喘口氣，印度海岸就出現至少29萬隻瀕危海龜上岸產卵，相當壯觀。

居住在印度奧里薩邦(Odisha)的居民，在instagram上分享驚人的照片，當地空無一人的魯西庫利亞海灘(Rushikulya)，出現一大群欖蠵龜(Olive Ridley Turtle、又稱麗龜)集體產卵，這樣壯觀的景象，也是該海灘時隔7年後，再度有欖蠵龜白天產卵。

根據外媒報導，魯西庫利亞海灘上超過29萬隻欖蠵龜在這產卵，沙底下至少有6千萬顆海龜蛋，當地保護機構人員透露，以前為了防止遊客踐踏、偷蛋者竊盜，會幫忙將海龜蛋移到安全的地方，這次小欖蠵龜們即使沒有任何人幫忙，也可以平安出生，並想辦法爬回海裡。

欖蠵龜繁殖時，習慣白天集體上岸產卵，一隻母龜每季產1到3窩，根據統計每窩大約平均116顆，龜卵正常需45至51天孵化，欖蠵龜產卵一次可能多達百隻以上，才會有如此壯觀的畫面，但也因為這習性，造成盜獵者肆無忌憚殘殺欖蠵龜，因為據稱欖蠵龜的龜卵是春藥的主成份。