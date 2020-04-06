日本有許多女孩子皮膚都十分白皙，長相也相當清純可愛，讓人看了忍不住激起濃濃的保護慾！而網紅「妃菜」就非常符合這幾項特點，甜美的外貌和純潔的氣質讓她迅速在網路上竄紅，受到了許多男性網友的喜愛與關注。

目前年僅20歲的妃菜在網路上已經小有名氣，她擁有水汪汪的大眼睛以及甜美可愛的臉蛋，可愛的笑容加上笑的時候瞇起的雙眼，電暈了不少男網友，目前她的Instagram有約2.7萬的追蹤者，妃菜也時常在上面分享自己的日常生活照片。前陣子她更是PO出了自己到海邊玩耍的照片，畫面中妃菜身穿黃色的比基尼，姣好的身材一覽無遺，讓大批網友看到後都忍不住暴動。

雖然有些人認為她的妝感和照片濾鏡有點太過誇張，不過大多數人都還是對她可愛的模樣讚不絕口，「穿泳裝的樣子也非常可愛！」、「被妃菜可愛的照片給治癒了…」、「居然還有虎牙…超可愛！」、「顏值高身材又好，簡直賞心悅目」。