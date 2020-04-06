外面公廁有分蹲式與坐式，雖然大部分人喜好用蹲式，避免過多接觸，但如果想要大號，蹲式馬桶使用久了腳容易又痠又麻，或是行動不方便需要坐式，這時如果只有蹲式怎麼辦呢？有網友上公廁時發現一項貼心設計，分享照片後卻沒人敢用。

男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，表示隔壁坐式馬桶故障，當他打開蹲式馬桶的門，「我竟然眼眶泛淚，心想怎有那麼貼心的人，怕蹲久腳會麻，特地製作一張貼背椅，好讓後面使用的人，可以好好享受短暫又舒服的美好時間」。

只見照片中一張塑膠椅，中間座椅的地方被挖空，放置在蹲式馬桶上，讓使用者可以舒適的坐在上面大號，但塑膠椅實在太髒，且真的坐上去恐怕會有「大便噴出來的疑慮」，讓大票網友直呼「有點噁心，到底誰敢用」！

雖然這個設計創意滿分，但礙於衛生，只能跟貼心提供塑膠椅的人說聲抱歉，「感覺隨時會碎掉」、「感覺有人掉進去過被吸走過了」、「小心被噴到，而且很髒」、「我寧願腳麻」、「屁股會割傷」、「好難擦屁股」、「看到這椅子會瞬間便秘」。