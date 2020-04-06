皇帝雖然坐擁天下享受榮華富貴，但其實也是一個不怎麼容易的職業，每天除了有忙碌的政務要處理，還必須為傳宗接代的事情操勞，若要做得稱職、得民心更要花費極大的心思與精力；此外，在歷史中也有很多短命的君王，像是金朝的末代君主就在位不到半天，約只有短短2小時。

金末帝完顏承麟最初只是金國將領，他驍勇善戰、盡忠職守，深受金哀宗所器重。然而天興元年蒙古軍隊南下犯金，袁宗深知國家即將滅亡於是逃離汴京，沿途完顏承麟對他不離不棄，儘管許多文武官員都趁機出逃，但他仍堅守袁宗身邊，要保他周全，最終護送他到達了蔡州，不過蒙古聯軍緊隨其後，不久就和宋軍一同包圍了蔡州，袁宗見狀，不願意自己成為亡國之君，因此決定將皇位禪讓給完顏承麟，最初他執意推卻，但在袁宗苦苦哀求，並將突圍延續國祚的希冀交給他之後，才終於答應。

不幸的是，當傳位大典開始之時，敵軍早已攻進城內，袁宗聽聞便跑到幽蘭軒中了結自己的性命，完顏承麟得知消息後悲慟不已，同日他也在戰場上死於亂軍之中，金朝就此滅亡。

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