狗狗是人類最忠心的朋友，這句話可以在魯比歐(Rubio)身上驗證，魯比歐是一隻阿根廷的流浪狗，平常在大街上四處尋找食物，一位來自德國的空姐奧利維亞(Olivia Sievers)，看到魯比歐之後便餵牠食物吃，結果半年後奧利維亞回到同一個地方，魯比歐竟然還在等她。

奧利維亞下塌布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)的飯店，期間出門想買東西吃，看到當時還是流浪狗的魯比歐，在街上遊蕩，一如自己平常會做的事，奧利維亞到超市買些食物餵食，且陪伴牠玩耍、將食物吃光後才離開，而奧利維亞隔天就離開飯店。

想不到魯比歐從此認定奧利維亞就是主人，牠只待在飯店門口徘徊，哪裡也不去，無論飯店人員如何驅趕，魯比歐就是不願意離開，半年期間奧利維亞幾次回到阿根廷，總會看到魯比歐在飯店等待，「我試著繞路，因為我不想讓牠一直跟著我回飯店，還曾經試著等超過一個小時才走，但牠總是不斷觀察、一直緊跟著我」。

奧利維亞也曾試圖幫魯比歐找新家，但被牠逃走，直到半年後回到飯店，看到奧利維亞的魯比歐，開心的飛奔過去，這一刻奧利維亞內心融化了，她決定帶魯比歐回德國飼養，雖然接牠離開相當麻煩，但奧利維亞獲得此生最忠心的夥伴。