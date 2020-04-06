有不少野生動物都有非常強烈的領地意識，若是有人侵犯了自己的地盤，那麼雙方就很容易會打架、起爭執。前陣子，一名新加坡網友就在河邊目擊了一場激烈的水獺群架現場，超有氣勢的罕見畫面讓不少網友看見後都忍不住笑出聲，直呼根本就像是幫派在拚輸贏的現場。

這名網友「Alfred Chua」上月底時在靠近碧山的河中看見了兩群水獺家族的鬥毆現場，從影片裡可以看見，左邊11隻水獺和右邊的15隻水獺從遠處向對方游近，隨後戰爭一觸即發，現場不斷冒出牠們激烈的嘶嘶聲，戰場也從河中逐漸移步到旁邊的草地，這場水獺群架事件維持了大約幾十秒的時間，戰況十分激烈，最終雙方在彼此追逐中漸漸遠去。事後，網友也將這段有趣的畫面分享到臉書上，吸引許多人前來觀看，大家紛紛留言：「原來牠們也有搞幫派的」、「看起來像是幫派在搶地盤哈哈」、「都長一樣，怎麼知道誰是誰的人」。

據悉，水獺是一種水棲的肉食性哺乳動物，平時幾乎都以魚類為食，但牠們的性格較為兇猛，過去在遭到獵犬圍捕時，曾有多次咬死獵犬的紀錄，甚至過去還有人在美國國家公園中拍到多隻水獺攻擊鱷魚的場景。