不少人會至超商，購買生鮮食品，不僅方便且有時還能撿到便宜，但在購買前，一定要注意包裝上的有效日期。一名女網友日前在超市買了一盒豬肉片，之後便放入冰箱冷藏，事隔3天後拿出來欲烹煮，卻發現肉片流出詭異「綠水」，讓她非常吃驚，不少人也表示「千萬別打開，會後悔」。

一名女網友在《爆廢公社》表示，4月1日至超市買了一盒豬肉片，之後便放於冰箱冷藏上層，4月4日打算煮粥吃時，卻發現肉片流出綠色的水，就連脂肪部位也呈現綠色，讓她詫異的詢問「想請教大家，豬肉有這樣綠色的水出來...還可以吃嗎？不能吃，我就直接丟掉...」。

不少網友回應「不要拆，整盒丟，拆封味道應該很恐怖」、「不行！打開會後悔」，還有人發現亮點，這盒肉其實是即期品，並解釋產生綠水的原因，「不可以。會綠是因為保冷不夠，也有可能太慢拿去冰，或是你拿出來沒馬上處理」、「臭掉了，沒有馬上吃請先冷凍，尤其是打折品」。

有人也建議，買即期品雖較便宜，但最好當天就吃掉，「豬肉變質了。你打開會黏黏臭臭的，最好在效期內吃完，或分裝放冷凍」、「打折的最好當天煮食，除非你本來就想吃大腸桿菌或肉毒桿菌」、「貼特價標就是建議當天煮，買回來還放冷藏，又過了3天,別吃了...。我買特價標，一定是馬上就料理(即使不是當天吃)」。