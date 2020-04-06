Pouring Molten salt into Water(影片源自Youtube/TheBackyardScientist)

科學實驗常常令人意想不到！廚房裡最常見的調味料「食鹽」，加熱後竟然會引起爆炸？來自加拿大的YouTuber將食鹽加熱熔化後，再丟進水裡，不到1秒的時間就爆炸，且威力還相當驚人。

影片中這位YouTuber，將大量食鹽放到鍋子裡，接著開始加熱至800度以上，食鹽已經熔化成一鍋咖啡色的濃稠「黑水」，放置常溫一段時間後，鹽水變成黑色結晶體，這時他突發奇想，若將沸騰中的食鹽水，倒進冷水裡，不知道會發生什麼事。

當他將滾燙、超過800度的鹽水，倒進水缸後，還來不及反應就瞬間爆炸，男子也被發生的事嚇傻，將影片放慢才知道為何會爆炸，原來是因為溫度超過800度的食鹽，倒進水裡產生大量水蒸汽，裡面高溫擠壓玻璃、外面卻還是冷空氣，極大溫差導致爆炸。

YouTuber也提醒大家不要模仿他的實驗，因為不確定會發生什麼後果，且任何高溫東西放進水裡，都有一定的風險存在，必須特別小心。