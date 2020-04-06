法老王圖坦卡門的墳墓是帝王谷唯一一座完整的帝王墳墓，至今仍是考古學上一項偉大的壯舉，從圖坦卡門墓穴中出土的華麗陪葬品也成為我們一窺當時人們生活的重要研究依據。在各式精緻的裝飾物和配件中，專家們竟然發現了一個像是桌遊的棋盤，這究竟是甚麼東西呢？

考古學家在法老王的墳墓中發現數個棋盤狀的桌遊。(示意圖／達志影像)

圖坦卡門是古埃及新王國時期第十八王朝的一位法老，在位時期大約是公元前1332年至前1323年，18歲時就不幸因病過世，他的人民也為他建造了豪華的墓穴，將近3千年都埋在地下，直到1922年才被英國考古學家霍華德卡特，挖掘出近5千件珍貴陪葬品。其中專家在墓室內發現好幾組類似桌遊的棋盤，也曾在牆壁上發現有皇室成員在玩棋盤的壁畫，判斷圖坦卡門生前應該非常喜歡這種遊戲。

根據考古紀錄，這款桌遊名叫塞尼特棋〈Senet〉，又可名卅格戲（30 Squares），持續出現在所有古埃及的統治期間，顯示出這款遊戲視當時日常生活中極為普遍的娛樂工具，且塞尼特在古埃及語有「通關」的意思，對重視來世的埃及人來說有通過考驗、前往來世的嚴肅象徵意義，也相信能透過塞尼特棋和亡者對話，因此也成為非常熱門的葬品。除此之外，這套桌遊背後還有一個神話故事，相傳底比斯三神的月神孔斯與智慧之神托特曾經玩過此遊戲，並以光為賭注，最後孔斯輸了比賽，因此除了滿月時無法展現它所有的光芒。