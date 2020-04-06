(影片來源/YouTube/Great Big Story/如遭刪除請見諒)

每個國家都有屬於自己的文化與習俗，但在這之中可能又有部分地區擁有獨立的傳統，展現與其他地區不同的特色。印度對於大眾來說可能是有些陌生且感到神奇的國家，而位於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的Shani Shingnapur村莊卻有著更神奇的宗教傳統。

根據外媒報導，這裡的村民篤信農業之神沙尼（Lord Shani），傳說在300多年前有一顆黑色的巨石被大雨帶來的洪水給沖上岸，當時的村民好奇地用樹枝戳了一下石頭，沒想到卻從中流出鮮血，當晚沙尼便托夢給村長，表示巨石是他的化身，希望可以不受阻礙地管理這個村莊，還承諾會保護這裡免於受到侵害。

從此之後，Shani Shingnapur村莊就棄用所有的門和鎖，不僅住家，連商店也都沒了門鎖的保護，大家深深地相信沙泥會為家鄉帶來安全，但公共廁所為了保護隱私，還是會在入口處掛上薄薄的簾子；此外，2015年當地建了一座警察局也同樣遵循這項傳統，而且幾乎沒有接獲過民眾報案，堪稱是印度最安全的村莊。

不過隨著時間的演進以及思想的轉變，有部分村民希望當地可以同意讓他們在住家裝設門，但大多數人仍希望維持這項傳統，而且相信若是有人敢偷盜的話，小偷就會受到雙眼失明的懲罰。