位於埃及西部法拉法拉綠洲(Farafra)，有一片奶油色的美景，與周圍黃色沙漠形成鮮明對比，高聳的白堊岩層屹立在雪白沙漠中，仿佛巨大的蘑菇群，這些經過千年風化、形成各種特殊形狀的岩石，就是埃及知名的白色沙漠(White Desert National Park)。

一大片白色沙漠中，豎立奇形怪狀的石頭，像鴕鳥、駱駝、老鷹、蘑菇、蛋糕等，可以充分發揮想像力的地方，這地區的沙漠之所以會是白色，也與這些岩石有關，白堊岩(非晶質石灰岩，呈白色，主要成分為碳酸鈣、紅藻類化石)經過千萬年風蝕，造成粉狀細石散布各地，覆蓋在原本黃色沙漠上。

夢幻白色沙漠到埃及必去景點(圖片取自/達志影像)

來到埃及這地方，還有一個特別之處，可以同時欣賞「黑白沙漠」，白沙漠的另一邊，是玄武岩(黑色火成岩，由基性岩漿噴發凝結而成)形成的黑沙漠，當地有句話「一半是海水，一半是火焰」，指的就是黑白沙漠，黑沙漠是火山、白沙漠則曾經是汪洋大海，歷經時間洗禮，海底火山、紅藻類化石形成的白堊岩露出地表，形成了大片「蘑菇陣」。