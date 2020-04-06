動物原為了治療獵豹焦慮、社交障礙的問題，想出狗狗陪伴的妙招。(影片來源/YouTube/CBS News/如遭刪除請見諒)

想到獵豹，我們通常對牠們都有凶猛野生動物的印象，但實際上牠們卻容易焦慮、不善社交，連同類都相處得很尷尬，甚至影響到繁衍後代，讓獵豹瀕臨絕種的危機。國外動物園日前將一隻拉布拉多治療犬送進園區陪伴獵豹，想不到竟出現奇蹟！

獵豹又稱非洲豹，是陸上奔跑最快的動物，全速奔馳時可以可達時速100 km以上，相當於百米世界冠軍的三倍快，他們主要也是靠自己飛快的速度來獵捕食物。但在兇猛的外表下，其實獵豹非常敏感、內向容易緊張，孤僻的性格也讓牠們和同類之間的交流出現障礙，繁衍開始出現問題，瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約附錄也將牠們歸類為「瀕危」。對此，國外動物園就出現「治療犬」的妙招，讓狗狗陪伴獵豹成長，也讓獵豹出現意想不到的變化！

不少動物園都已經開始採用這種治療方式，來幫助獵豹繁衍後代和建立自信心。(影片來源/YouTube/CBS New York/如遭刪除請見諒)

根據研究，狗狗的存在能夠幫助獵豹建立自信心，園方也表示「獵豹還會不自覺模仿狗狗的行為，因為狗狗天性樂觀，透過相處獵豹也會自然變得比較活潑外向、平靜不容易焦慮」。從釋出的影片也可以看到獵豹和狗狗的相處就像好朋友一樣自然，現在不少動物園也都開始透過這種方法來幫助獵豹交配繁殖，加州聖迭戈動物園就曾經統計，他們在2013年過去的40年間已經促成135隻獵豹出生，希望之後能解決獵豹瀕臨絕種的危機。