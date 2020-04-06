一名正妹鼓手上傳一段cover「新世紀福音戰士」片頭曲「殘酷天使的行動綱領」的影片，因為穿著太火辣引起網友暴動。(影片來源/YouTube/yuki osaki/如遭刪除請見諒)

「新世紀福音戰士」又被稱為EVANGELION、NGE或EVA，被譽為20世紀90年代最成功和最負盛名的日本動畫之一，在日本國內和國際上都獲得了巨大的人氣，電視劇版的片頭曲「殘酷天使的行動綱領」〈残酷な天使のテーゼ〉也獲得JASRAC獎，2010年的銅獎和2011年的金獎。日前一名正妹鼓手就上傳一部搭配片頭曲打鼓的影片，沒想到超火辣的服裝和性感的身材卻意外成為焦點，讓網友大噴鼻血！

在 Instagram 查看這則貼文 大崎由希（@yukiosaki_drs）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 22 日 下午 8:39 張貼

日本正妹YouTuber「大崎由希」〈yuki osaki〉經營的頻道以搭配歌曲打鼓的cover作品為主，雖然影片數量不多又不定時上傳，甜美的外表和凹凸有致的身材還是吸引不少粉絲追蹤。2週前她上傳一段搭配新世紀福音戰士片頭曲「殘酷天使的行動綱領」的影片，只見她下半身穿著一件白色綁帶熱褲，上衣竟只有一件類似胸罩的白色蕾絲小可愛，過程中她也忍不住隨著激昂的音樂和節奏一起晃動，讓性感身材完全展露無遺，看了真的好害羞！

在 Instagram 查看這則貼文 大崎由希（@yukiosaki_drs）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 2 日 上午 9:10 張貼

影片曝光之後掀起網友暴動，不少人紛紛留言表示「不推不行，令人充滿能量，忍不住起立鼓掌」、「身材棒棒」、「果然是當鼓手的料，胸大肌如此的發達~」、「日本妹子就是敢秀敢露一定要支持一波」、「很兇阿~」、「看他打鼓真是一種享受啊」。連到她的IG上也可以發現她還有兼職model的工作，也經常和粉絲分享養眼辣照。