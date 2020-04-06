新冠肺炎的疫情在全球持續延燒，雖然正值防疫期間，上周末的清明連假卻在各地湧現人潮，防疫中心憂出現「防疫破口」，特別針對11個景點發出國家級警報，許多企業也都跟進，要求有到景點的員工「居家辦公」，對此就有網友好奇發問「居家辦公到底爽不爽啊？」文章也掀起網友熱烈的討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「居家辦公到底爽不爽啊？」發文，表示現在越來越多企業要求員工居家辦公，他認為對員工來說爽的是不用浪費通勤時間，也開玩笑稱壞處是沒有正妹同事可以看，但最後還是忍不住好奇想知道「有沒有居家辦公到底爽不爽的卦啊？」

文章曝光之後引起熱議，不少正在居家辦公的過來人紛紛跳出來表示「不爽，超級麻煩」、「不爽！下班時間更不定時！」、「隨時視訊、電話來哦」、「更不爽吧，上下班時間更模糊」、「不爽，工時還變長」、「貓貓一直會來亂，效率很差」、「煩最多一個禮拜一天 不然受不了」但也有人認為「可以一邊吸貓一邊工作，還不賴」、「在家工作我願意減薪20％～30％」、「應該不錯，不用擔心天氣問題」、「光節省通勤時間就很爽」、「平常效率越高的越爽，多超多時間打電動」。