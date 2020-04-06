台灣民眾愛吃鍋，火鍋不僅能喝到熱湯，菜色也很多樣，其中沾醬更是靈魂角色。日前一名網友提到，台灣人因衛生疑慮，擔心生吃蛋會吃進細菌，因此沒有生吃蛋黃的習慣，但在吃火鍋時，卻喜歡在沾醬裡打進一顆蛋黃，讓他非常困惑，詢問「火鍋沾醬加生蛋黃的都是哪種人？」。

一名網友在ptt表示，日本的雞蛋都有經過處理，因此他們都敢生吃，甚至用於拌飯，但台灣雞蛋普遍未經過認證程序，擔心會吃進細菌，因此台灣人沒有吃生蛋黃的習慣，「卻有些人在吃火鍋時，會直接打一個生蛋黃進去沾醬！這樣不就是大口吃進細菌，恐有進廁所拉肚子的疑慮？」。

不少人回應「以前199(元)吃到飽年代就蠻流行的，近年火鍋店就不流行這個了」、「沙茶醬加雞蛋，是石頭火鍋時代的吃法啊」、「小時候會跟大人吃，還有蛋蜜汁飲料呢！長大後就不敢了」、「家裡原本也會在加生蛋黃，禽流感之後就不會加了」、「小時候吃火鍋都是沙茶一定要加生蛋黃，不然感覺很油」。

還有人提到，其實台灣有些雞蛋也有經過認證，「台灣有些火鍋店的生蛋品質還是可以的吧！小火鍋我就不敢這樣吃了」、「有的餐廳會送洗好還蓋章的，就可以啊」，也有人分享隱藏吃法「我爸不只蛋黃拿去沾沙茶，蛋白還拿去沾生肉」、「加了之後沙茶醬很好吃，再加芝麻醬更讚」、「蛋白沾肉下鍋煮」。