當年在台灣爆紅的排球美少女莎賓娜，6年過後長相和當年充滿靈氣的五官差很大。 (影片來源/YouTube/Tengrinews English/如遭刪除請見諒)

排球美少女莎賓娜當年因為來台北比賽瞬間在網路上爆紅，修長的身材和超驚人的顏值被各家媒體爭相報導。近日她在自己的社群媒體上上傳一張個人照片，被網友發現昔日自帶仙氣的臉蛋竟然大走鐘，變成大厚唇、尖鼻子，讓不少粉絲紛紛哀嚎「妳是誰？」

在 Instagram 查看這則貼文 Sabina Altynbekova | S20 🦋（@altynbekova_20）分享的貼文 於 PST 2015 年 2月 月 22 日 下午 5:47 張貼

1996年11月5日出生於哈薩克斯坦的艾媞博柯娃莎賓娜（Altynbekova Sabina）受到爸媽的影響，在高中的時候就進入排球校隊開始了排球生涯，2014年7月16日亞洲杯青年女子排球賽開賽，莎賓娜代表哈薩克斯坦女排來台北參加比賽，182公分的高挑身材和仙女一般的顏值被網友封為「12頭身美女」，她也瞬間爆紅，全台颳起一陣「莎賓娜旋風」。

在 Instagram 查看這則貼文 Sabina Altynbekova | S20 🦋（@altynbekova_20）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 上午 5:54 張貼

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近日她在自己的IG貼出幾張照片，妖豔的打扮和妝容和過去清純充滿靈氣的五官「差很大」，雖然有不少粉絲大嘆她變成「網紅臉」，飄出塑膠味，還是有不少網友認為這樣的莎賓娜更加成熟性感，別有一番風味。