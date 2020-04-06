孩子發育期是否能正常成長，一直是父母擔心的問題，但若提早發育，更是令人頭痛。大陸受新冠肺炎疫情影響，因此不少地區改採在家線上上課，這也讓孩子的活動量減少，一名10歲男童在家聽課甚至直接胖了10斤(6公斤)，擔心他發育過早而去檢查骨齡，結果讓母親嚇傻。

根據《澎湃新聞》報導，10歲男童濤濤(化名)僅148公分，卻已重達107斤(64公斤)，其母親提到「兒子去年夏天身體不好，休息了一段時間，之後疫情期間也一直在家，也沒怎麼運動，體重就一直往上長，這段時間胖了有十來斤」，讓她驚覺有異，擔心兒子提早發育，於是趕緊帶往醫院檢查。

浙江省運動醫學中心、浙江體育職業技術學院附屬體育醫院楊威斌主任醫師提到，濤濤的BMI、體脂率等數據全超標，檢查骨齡後更不得了，年紀才10歲的濤濤，骨齡已竟12歲了，而醫護人員要求他跳床檢驗，發現他跳不到2分鐘就滿頭大汗、氣喘吁吁。

濤濤母親憶訴，兒子在班上身高普通，平時性格文靜且較少運動，在加上功課多時，他就會吃飯吃很快。而楊威斌醫師表示，依遺傳身高來看，濤濤應該能長到178公分左右，但若不進行健康管控，恐怕只能長到175公分，「現在小孩子出現肥胖情況，十有八九是提早發育，家長一定要注意」，建議要控制飲食，還要進行戶外運動。

楊威斌主任提醒，孩子在發育期時，最好要養成運動習慣，多至戶外曬太陽，二來營養也要均衡，「挑食、偏食是我看過很多生長遲緩小孩的通病，因為挑食偏食，我們發現很多孩子身體內的蛋白質成分偏低，甚至於很多小孩會出現缺鈣、缺鋅」，再來就是睡眠問題，要檢查孩子的睡眠狀況，最好在9點至10點前睡覺，「11點到凌晨2點處於深度睡眠，使他生長激素釋放地更多，能更好的促進生長」。