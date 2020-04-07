大法官的責任是什麼？相信很多人的答案，多半是司法獨立、讓吏治清明。

如果不是，那還會是啥？已故政壇財經大老就有不一樣的答案，他的答案是：改善投資環境！

改善投資環境跟大法官有啥關係？那為什麼會是大法官的職責所在？他說，當然有關係，大法官要能恪遵司法獨立、讓吏治清明，企業才能在守法的環境中安心投資，這就是改善投資環境！

ㄟ～是沒錯啦，但改善投資只能算是附加價值吧～。