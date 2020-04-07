小譚道聽圖說》大法官的責任 16:302020/04/07 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》大法官的責任(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大法官的責任是什麼？相信很多人的答案，多半是司法獨立、讓吏治清明。 如果不是，那還會是啥？已故政壇財經大老就有不一樣的答案，他的答案是：改善投資環境！ 改善投資環境跟大法官有啥關係？那為什麼會是大法官的職責所在？他說，當然有關係，大法官要能恪遵司法獨立、讓吏治清明，企業才能在守法的環境中安心投資，這就是改善投資環境！ ㄟ～是沒錯啦，但改善投資只能算是附加價值吧～。 #小譚道聽圖說 #大法官 #改善投資環境 #責任 #司法獨立 #關係 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》誰先ㄊㄨㄛ 16:302020/03/26 時事 小譚道聽圖說》當朋友 16:302020/03/28 時事 小譚道聽圖說》如果還能 16:302020/03/31 時事 小譚道聽圖說》只有一句 16:302020/04/02 時事 小譚道聽圖說》一起洗 16:302020/04/04 時事 話題熱門新聞 空姐餵食流浪狗 半年後回到原處暖哭 - 日常 - 話題 女神穿成人和服 羞見胸前夾1根 - 正妹 - 話題 《秘聞23錄》納粹第一女魔頭 日用品全人皮製作 - 歷史 - 話題 眼鏡蛇和老鼠關同籠 激戰結果意外 - 搜奇 - 話題 眼鏡蛇吞青蛙 慘遭重擊蛇皮爆開、脊椎斷 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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