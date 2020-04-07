台灣常見毒蛇之一眼鏡蛇，雖然帶有致命毒素，但其實眼鏡蛇也怕人類，如果遇到牠們，不驚動、不主動攻擊是最好的處理方式，南投有位民眾在水溝裡發現一隻受傷的眼鏡蛇，傷口已經發出惡臭，疑似被人類攻擊導致脊椎斷裂，體內還發現未消化完的青蛙。

這位發現眼鏡蛇的民眾，剛好在附近遛狗，狗狗聞到傷口發出的臭味，才發現水溝裡這隻傷勢嚴重的眼鏡蛇，因此將牠送往「野生動物急救站」，根據急救人員判斷，眼鏡蛇脊椎嚴重變形、體壁破裂、蛇皮爆開，就算搶救成功，不僅下半身失去行動能力，排泄、進食也有問題。

經過評估後急救人員決定縮短眼鏡蛇的痛苦，用藥物結束生命，急救人員透露，如果是被動物攻擊，受傷部位會以頭部為主、還有大面積受傷，不過這隻眼鏡蛇傷勢在身體中後段，僅其中一點遭嚴重攻擊，推測是被人類拿棍棒等工具痛毆，才會造成這般傷勢。

「野生動物急救站」也在臉書感謝熱心救助眼鏡蛇的民眾，「雖然最後是個遺憾的結局，可能在牠的蛇生之中，感受比較多的都是人對牠的厭惡、或恐懼，至少在牠生命最後一程，是被人類的善意包圍」。