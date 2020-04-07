台灣外食最常見的應該就是便當店、或是自助餐了，不僅提供的食物種類多、每日準備的份量也不少，如果沒賣完店家會怎麼處理呢？有網友就好奇，便當店或自助餐賣不完的剩菜剩飯究竟去哪了？

網友在論壇PTT上發文表示，如果店家賣不完的餐點，跟自己買回家吃到飽，這樣豈不是成了一樁美事，文章引起許多人討論，有些網友認為這些剩菜下場應該是「湯頭」、「肉類可以燉湯」、「員工帶回家吃吧」、「餵流浪狗吃」、「做成例湯」。

其實這些回答不一定正確，還有網友表示曾看過主菜類會放冷凍，配菜則是給員工吃，湯類因為便宜通常都是倒掉，白飯再放一天沒差，而滷類的食物繼續滷也OK。

有內行網友為大家解答，便當店、自助餐的菜很便宜，沒賣完通常都是倒掉、或是有專門的人會收走，不會留到隔天，尤其像青菜類，會出水根本無法放隔夜，且食物就算可以冷凍，隔天再加熱味道也不對，因此店家都會丟掉。