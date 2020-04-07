新冠肺炎疫情擴及全球，不僅爆發嚴重傷亡，也使得百業蕭條，人心惶惶，對此就有網友好奇，「古代人都亂吃怎麼沒有因此造成瘟疫？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，之前盛傳是因為吃蝙蝠造成的SARS，也有一說是因為廣東人愛亂吃，讓他不禁好奇，「中古歐洲幾乎逮到什麼吃什麼，那時的歐洲人吃動物內臟比現在盛行的多，衛生習慣又是夭壽差，喝個不乾淨的水就可能葛屁…但鼠疫也不是吃老鼠造成的啊，羅馬人還會吃腹鼠，怎麼都不會因此造成瘟疫？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒有實驗室」、「古代人很少活超過40歲，小孩夭折率超高」、「死人不會說話」、「有很多都寫病死啊，但是醫學理論有限，古早東西方對剖屍很忌諱，一定程度限制了發展」、「古代沒有網路，世界人口少一半也沒幾個人知道」。

不過也有人認為，「平行時空？古代瘟疫不少吧」、「以前很常瘟疫啊，交通不方便，不容易世界流行而已」、「玩過三國志嗎？一天到晚瘟疫好嗎」、「以前瘟疫死一片的，哪裡沒有？不然幹嘛燒女巫」、「你知道20世紀最偉大的發明是抗生素嗎？20世紀以前得普通感冒都可能會死人」、「不要確診瘟疫，就沒有瘟疫，懂？」。