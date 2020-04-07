Shoebill Stork Is The Real Life Hippogriff(影片源自Youtube)

頭部最大的鳥類「鯨頭鸛(Balaeniceps rex)」，堅硬的鳥喙可以穿透鱷魚皮膚，是鱷魚對大天敵，學名中的「rex」，拉丁文意思是「帝王」，就是因為牠擁有強大的鳥喙，習性也相當冷酷，一次只會養一隻小雛鳥，但鯨頭鸛遇到人類，卻會鞠躬表達友善。

鯨頭鸛平均身長可達150公分，主要生活在非洲東部熱帶地區、蘇丹共和國到尚比亞巨大沼澤區，因為棲息地遭破壞、干擾還有捕獵，被國際鳥盟(BirdLife International)列為易危物種，鯨頭鸛外表長的相當有趣，大大的頭、大大的嘴巴，笑起來莫名可愛。

鯨頭鸛的鳥喙寬大有力，擁有世界上最寬鳥喙，寬約12公分，嘴下彎成勾狀，且前端非常尖銳，能夠穿透鱷魚厚實皮膚，被夾緊的獵物根本無法逃脫。鯨頭鸛還有個特別習性，牠們一次會產兩顆蛋，但只會撫養先出生的小雛鳥，保證後代成功繁衍。

有趣的是這種大鳥被稱做「鳥中哈士奇」，對人類相當友善，見人就會鞠躬問好，心情好還會拔下羽毛送人，鯨頭鸛的飼養員猜測，可能因為人類會幫助牠進食、築巢，體型比牠大的人類反而會對牠友好，才會出現有趣的行為。