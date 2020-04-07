新冠肺炎疫情全球肆虐，造成百業蕭條，商家更是首當其衝，為了刺激買氣，不少連鎖飲料業者紛紛推出優惠搶客，其中「買一送一」的優惠大放送對於不少消費者來說更是一大利多。對此就有網友好奇，「可以買一送一，為什麼不能免費送一杯就好？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後「超賺」真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「飲料店是不是沒讀書啊！假設一杯飲料成本10元，買一送一，送一杯就虧10元，直接送一杯也是虧10元啊！有沒有飲料店都脫褲子放屁的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我都跟店員講說要拿第二杯就好」、「庫存也是要成本的好嗎」、「買一送一怎麼可能會虧10元？」、「我都叫店員買，送的那杯給我」。

不過也有內行網友點破背後關鍵，「問題是你假設錯誤」、「因為買一送一，其實還是賺，懂了嗎？」、「飲料店沒有在賣你成本價，所以他雖然虧了一杯的成本，但第一杯就賺好幾杯回來了」、「就算買一送一，還是有賺的，而且還可以清庫存原料，何樂不為呢？」、「買一送二還是賺，直接送就直接賠」、「店家還是賺，只是賺較少」。