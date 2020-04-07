奧運堪稱是所有運動員的夢想殿堂，不過經常關注國際游泳賽事的人或許會發現，站在賽台上的游泳選手幾乎清一色是白人或是黃種人，少有黑人身影，背後原因究竟為何？為何爆發力十足的黑人選手，在田徑項目上戰績不菲，唯獨世界級的游泳賽事少有斬獲？難道黑人身體素質天生不適合游泳？事實上這並非主因，問題的根源來自於貧窮的現狀、種族歧視等社會問題。

來自於非洲的黑人選手，雖然早在1904年第3屆奧運會就出現了黑人運動員，但直至1908年才首次參加奧運會，一直到現在，他們都集中在田徑項目，並且取得極佳的成績，唯獨游泳運動，卻少見他們的身影。

首先，從運動生理學角度分析，黑人的肌肉比率高出其他人種，因為身體密度大、水中浮力小，使得黑人在水中要比白人付出更大的力氣來解決身體下沉的問題，這項「先天不足」的弱勢，讓黑人陸上的身體優勢在水中發揮不出。

不過身體素質並非黑人不能游泳的主因，最大關鍵來自於「貧窮」的社會成因，因為對於相對貧窮的非洲國家而言，游泳訓練背後仍需要不少資金支持，包括游泳場館建設、硬體設施，再加上游泳裝備，可謂所費不貲，要培養出一名優秀的游泳選手勢必投入更多財力。

不僅是游泳，所有高成本的運動項目，包括高爾夫、馬術、滑雪、溜冰、擊劍等，黑人選手數量都明顯較少，相比之下，田徑或是球類運動的物質條件就相對低廉。

再者，非洲長年乾旱，自然環境因素使得水源格外珍貴，在生存面前，要將珍貴的生活用水用來進行游泳訓練更是不被允許的。