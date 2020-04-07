世界有名的長江與黃河，不僅地理位置相當重要，也是歷史上孕育生命、與經濟繁榮的重要功臣，古時候許多詩歌，也都以長江、黃河為主要背景，有想過為什麼長江要用「江」、黃河要用「河」，江、河的差別究竟是什麼呢？

水域通常分為「江河湖海」，水域最寬廣就是海了、封閉水域則是湖，與海和湖不同的是，江、河都是流動性較大的水域，而江的水流量又比河大得多，且江的覆蓋面積較廣，以大小來分的話，大的是江、小的就是河。

世界上許多地理位置名稱，習慣依照所在地區命名，最常見就是南北，例如南北戰爭、南腔北調等，大陸河流劃分「南江北河」，長江大部分流經南方、黃河則大多流經北方地區，不過並非所有北方水域都稱為河，東北地區就習慣稱江，例如松花江。

身為世界第三、與第六的長河，水流量自然相當豐富，長江與黃河一樣，夏季水流量大、冬季水流量小，雖然長江水位在冬季會下降，但不會像黃河變動幅度大、甚至斷流，因此以流量變化、水流湍急或平穩，分成江河；而注入內海或湖泊叫河、注入外海或海洋叫江。