近期全球因新冠肺炎(COVID-19)影響，幾乎人人都盡量戴著口罩，避免受到感染，但戴口罩的不便讓許多人盼能趕快結束這可怕的日子；日本有一名男子和氣卻不這麽想，他居然天天戴口罩持續超過15年，背後真相惹鼻酸。

日本一名草食系小鮮肉和氣畢業於早稻田大學，他有一個特殊習慣，就是一定要「戴口罩」，他表示自己從國中時期就開始無時無刻離不開口罩，不管做什麽事情都不輕易將口罩拿下，像是吃東西、打噴嚏、上班和聚餐等；儘管和氣知道長期戴著口罩對生活不便，聲音變小聲、皮膚變粗糙和給人第一印象可能不好，但他早已變成沒口罩就無法生活的人。

和氣提到自己開始戴口罩，是童年悲傷回憶的關係，他說小學時他很積極主動，什麽事情都很熱情參與，還當上學生會會長，但和小學的好朋友一起上國中後，偶然聽到對方和別人說「其實我超討厭那傢伙(和氣)」；在受到重大打擊後，和氣決定把真實的自己藏起來，覺得要加一層「防護罩」，於是開始戴口罩。

從那之後，和氣個性大變，上課不再舉手發言，國中3年都選擇坐在教室最後面，甚至害怕他人來跟自己搭話；就這樣和氣戴口罩持續15年，儘管出社會後，和同事聚餐有試過拿下口罩，但隔天馬上感冒，所以還是繼續戴口罩。

不過，意外的是，和氣的特殊經驗被節目報導後，居然有一名大陸正妹主動想認識他，更特地飛到日本向他告白，只是和氣無法確定自己心意，兩人就沒有後續；目前因疫情的關係，和氣也決定不要囤口罩，更溫馨地表示，「要留給更需要口罩的人」。