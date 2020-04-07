克羅埃西亞有有隻癡情白鸛，每年春天都會飛越半個地球回來見老婆！(影片來源/YouTube/The Dodo/如遭刪除請見諒)

相信大家都聽過牛郎織女的故事，兩人因為相愛怒犯天條，最後只能靠著喜鵲一年見一次面，想不到現實生活中竟然出現真實版！在克羅埃西亞的一個村莊裡，有一戶人家的屋頂上每年都會上演一對白鸛夫妻相逢的浪漫畫面，也因此吸引了成千上萬的遊客前往，一起見證牠們的愛情故事。

克羅埃西亞是白鸛非常喜歡的棲息地，經常可以在國內看到牠們的巢穴。1993年，一個叫做Stjepan Vokić的男子在釣魚的時候發現一隻受傷的雌性白鸛，因為被獵人射中翅膀正奄奄一息的躺在路邊，他將牠帶回家悉心照料，雖然逐漸恢復健康卻因為傷勢太過嚴重再也無法飛翔，他便決定將牠收養下來，還替她取名為Malena。

Vokić在家裡的屋頂替牠築巢，還會到河邊捕魚給牠吃，冬天時牠接到家裡便避寒。在2001年的某個春天早晨，Vokić發現屋頂上的鳥巢多了1隻雄性的白鸛，Vokić發現Malena墜入愛河，便將雄鸛取名為Klepetan，並將牠當成親生兒子一樣對待。Klepetan和Malena非常恩愛，不僅貼心陪伴還會補魚給不能飛翔的Malena吃，冬天時Klepetan因為要到南半球避寒就離開了。令人驚訝的是，春天一到Klepetan竟然馬上就飛回來了，從此之後持續20年沒有變過，牠們也一共孕育出66個孩子。

據了解，Klepetan每年從南非飛回來的距離長達13000公里，牠們浪漫的故事也成為佳話，被媒體譽為現代版的「羅密歐與茱麗葉」，每年都有上萬人一起引頸期盼牠們重逢的時刻。但難過的是，Klepetan在2019年提早回來後就過世了，讓這對佳偶正式被死亡分離。